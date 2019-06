"Her şey çok güzel olacak abi" diyen Berkay Bakın İmamoğlu'ndan ne istedi!

Sözcü'ye konuşan Berkay Gezgin, kendini şöyle tanıtarak başladı: Hataylıyız. 11 yaşında bir kardeşim var, adı Efe. Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Tarih ve müzikle ilgiliyim. Futbola düşkünüm. Fenerbahçeliyim. Kalecilik yapıyorum.

Seçimden önce İmamoğlu'nun sadece adını duyduğunu belirten Berkay, sonrasında onu takip etmeye başladığını söyledi. "Ekrem İmamoğlu çok pozitif ve hiç yakınmayan biri. Kendime yakın görüyorum" diyen Berkay, ondan beklentisini şöyle özetledi:



-Eğitimde ileri adımlar istiyoruz tabii ama yeşil alan en büyük problem. Yeşil alan sorununu çözerse çok mutlu olurum.



Her şey çok güzel olacak diye bağırdığı an

-Okuldaki arkadaşlar, "Ekrem İmamoğlu'nun Bakırköy'de mitingi var" dedi. O güne kadar hiç mitinge gitmişliğim yoktur. Gittim ve mitinge gecikmiştim. İncirli'ye kadar koşmuşum. Ekrem abi de "çocuk çok koştu dur" demiş şoföre. O an söyledim "Her şey güzel olacak" diye.

Ne olmuştu?

Seçim otobüsüne yaklaşan ve İmamoğlu'na "Ekrem abi, her şey çok güzel olacak" diyen Gezgin'e İmamoğlu'nun cevabı ise "Aynen, aferin sana delikanlı. Her şey çok güzel olacak. Çocuğa bak 'Her şey çok güzel olacak' diyor. Bu inanç yeter bize" olmuştu. Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ekrem İmamoğlu da, paylaşımında "İstanbul'un çocukları, cesur yürekli gençleri için çok çalışacağız. Sevgili Berkay gibi parlak zihinli gençlerimizi vatanımızda tutacak şartları oluşturmak en büyük gayretimiz olacak" ifadelerini kullanmıştı.