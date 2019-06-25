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Google üzerinden dolandırıcılık yapılıyor! Bu uygulamaya dikkat edin!

Demirören Haber Ajansı
Google üzerinden dolandırıcılık yapılıyor! Bu uygulamaya dikkat edin!

Siber saldırganlar, kullanıcıları tuzağına düşürmek için her gün yeni yöntemler buluyor. Şimdi de Google takvim uygulamasıyla bilgilerinize erişebilirler.

Siber saldırganlar, kullanıcıları tuzağına düşürmek için her gün yeni yöntemler buluyor. Son olarak Google'ın Takvim uygulamasını hedef alan hackerlar SMS ve e-posta üzerinden oltalama ismi verilen yöntemlerinin bir benzerini kullanıyor.

Özel bilgiler ele geçiriliyor!

Google Takvim kullanıcılarına PIN numaralarını yenilemeleri yönünde uyarı mesajı gönderen siber saldırganlar, bu uyarıya sahte bir internet sitesi bağlantısı ekliyor. Kullanıcılar bağlantıya tıkladığında ise özel bilgiler ele geçiriliyor.

Google Takvim uygulaması, kullanıcıların randevu ve toplantı gibi etkinlikleri için iki yol izliyor. Kullanıcı sadece cevap verdiği etkinliklerin uygulamaya eklenmesini talep etmediyse, cevap vermese dahi tüm etkinlikler takvim uygulamasına otomatik olarak ekleniyor. Siber saldırganlar da otomatik eklenme özelliğini kullanarak rastgele uyarıları kullanıcılara bu sistem üzerinden yolluyor.

Gerçek sanmayın!

Google Takvim'den uyarı ekranı alan kullanıcılar ise bunu gerçek sanarak bağlantı adresine tıklıyor ve bir çok özel bilgi siber saldırganların eline geçebiliyor. Sahte uyarılar konusunda önlem almak isteyen kullanıcıların Google Takvim uygulamasının ayarlar menüsüne girip sadece cevap verilen etkinliklerin eklenmesi seçeneğinin seçmesi gerekiyor.

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