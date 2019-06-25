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Erman Toroğlu Ahmet Hakan'a ayar verdi: Bilmediğin işlerde ahkam kesme

Erman Toroğlu Ahmet Hakan'a ayar verdi: Bilmediğin işlerde ahkam kesme

Erman Toroğlu, Şenol Güneş için 'Şenol' ifadesini kullandığından dolayı kendisini eleştiren Ahmet Hakan'a ''Bak Ahmet Hakan, bilmediğin işlere ve toplara girersen diz bağlarından sakatlanırsın. Bana hiç bulaşma yoluna git Ahmet!'' şeklinde yanıt verdi.

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş için her defasında 'Şenol' diye hitap edince Ahmet Hakan da Fransa zaferinin ardından köşesine bu konuyu taşımış, eski hakem ve futbol yorumcusunu ''Şenol demeyeceksin. Şenol Güneş demeyeceksin. Şenol Güneş Hoca demeyeceksin. “Fransa’yı deviren Şenol Güneş Hocamız” diyeceksin.'' sözleriyle eleştirmişti.

Erman Toroğlu da, bugünkü yazısında Ahmet Hakan'a cevap verdi. Toroğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı;

''Bu satırları yazan zat Ahmet Hakan... Hazret bana emir kipiyle hitap edip, nasıl cümle kurmam gerektiğini söylüyor. Bak Ahmet Hakan, bilmediğin işlere ve toplara girersen diz bağlarından sakatlanırsın. Bilmediğin işlerde ahkâm kesmeye kalkma. 'Bildiğim' dediğin işlerde de ne kadar ahkâm kestiğini, sonra ne durumlara düştüğünü milleti alem biliyor.''

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