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Ak Partili Mustafa Yeneroğlu ve Canan Kaftancıoğlu’ndan Bahçeli atışması!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Bahçeli paylaşımı olay oldu. Kaftancıoğlu ve AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu Twitter’dan atıştı. 

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İstanbul'a mitili atacağım" diyen Devlet Bahçeli'ye İzmir marşıyla gönderme yaptı. 

Bahçeli'nin iki günlük bu ziyareti sosyal medyada tartışmalara neden olmuş bazı kullanıcılar MHP liderinin geliş görüntülerini tersten oynatarak "geldiği gibi geri döndü" yorumlarıyla paylaşılmıştı. MHP'lilerin tepkisine neden olan bu görüntüleri bu kez CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İzmir marşı eklenmiş haliyle paylaştı.

AK Parti vekilden Kaftancıoğlu'na tepki!

Kaftancıoğlu’nun paylaşımına tepki AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan geldi. Yeneroğlu Twitter hesabından Kaftancıoğlu’nun paylaşımını eleştirerek ''Vatandaşlarını düşman gören ve hiçbir zaman demokratik eşitliği kabullenmemiş bu anlayış Türkiye'ye on yıllarca çok çektirdi. Ne zaman aşacaksınız bu kini, bu nefreti’’ diyerek şu tiwiti attı: 

Kaftancıoğlu'ndan yanıt! Siyaseti hicivle yapalım

Kaftancıoğlu ise Yeneroğlu’na cevap vererek ''siyaseti kinle, nefretle, hedef göstermeyle değil hicivle, gülümsemeyle yapalım diye paylaştığım bu videodan çıkardığınız yorumlarınıza katılmam mümkün değildir’’ diyerek kendini savundu.

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