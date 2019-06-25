Binali Yıldırım'ın zor anları ağlamamak için kendisini zor tuttu

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde AK Parti'nin sandık görevlisi olan ve seçim sırasında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özgür Zengin'in cenazesine katıldı. Yıldırım, bir an olsun yanından ayrılmadığı Zengin'in acılı babasını teselli etti. Yıldırım acılı babayı teskin ederken duygusal anlar yaşadı.