Meral Akşener grup toplantısında Erdoğan'ın sıkça söylediği şiiri okudu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener'in, Erdoğan'ın mitinglerinde ve toplantılarında sık sık söylediği Sezai Karakoç'un Mona Rosa şiirinden bir kısım okuması dikkat çekti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, YSK'nın kararı ile 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından ilk grup toplantısında seçim sonuçlarına ve diğer gündem maddelerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın sıkça söylediği Sezai Karakoç şiirinden bir kısım okudu

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz bu arkadaşların T.C. ibaresinden rahatsız olduklarını öğrendik, ama hangi arada İstiklal Marşı’na sinir olmaya başladılar? Onu da yeni öğrendik. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsan boş, göklerden gelen bir karar vardır. 23 Haziran adalet bayramı oldu.

Sandığı tekmeleyenlere anlamlı bir ders veren büyük Türk milletine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milletime, tüm İstanbullulara saygılarımı sunuyorum. Bu milletin evladı olmaktan bir kez daha gurur duyuyorum. Milletimiz bir kişiyi bir siyasi partiyi destekledi mi arkasında durur. Ama unutulduğunu anladığında gereğini yapmasını çok iyi bilir.

''Cumhur ittifakı'na oy veren vatandaşlarımızın da büyük payı var''

Sadece Millet İttifakı'na oy veren arkadaşlarımızın değil, 31 Mart’ta Cumhur ittifakı'na oy veren vatandaşlarımızın da büyük payı var. Cumhur ittifakı'na oy veren vatandaşlarımız bugün Millet İttifakı'nın adayına hukuksuzca engel olan zihniyet bana da aynısını yapar dedi. Bu seçimin kaybedeni mesela şehre, İstanbulumuza ihanet edenlerdir.

''23 Haziran Türk milletinin destanıdır''

Şehri betona gömenler, İstanbul’un parasını çarçur edip adına hizmet diyenlerdir. Trafiği ömür törpüsü edenler, güzelim şehri ağaçsız kuşsuz bırakanlardır. Bizler siyasi partiler olarak çalıştık. Ancak açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, 23 Haziran Türk milletinin destanıdır. Henüz 2 yaşını doldurmamış partimizle seçim maratonunda soluksuz koştunuz. İyi ve cesur insanlar 17 yıldır durdurulamaz denileni durdurdunuz, iyi ki varsınız."

''Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

"Tarımda ihtiyacından fazlasını üreten bir ülke vadediyoruz. Ahlaklı ve erdemli siyasetçiler vadediyoruz. Kim başa geçerse geçsin rantçılara göz açtırmayan bir düzen vaat ediyoruz. İyilerin dönemi geliyor. Mutlu millet, güçlü devlet hedefimize ulaşmak için bütün milletimizi İYİ Parti saflarına davet ediyorum. Dürüst ve namuslu olmak dışında bir kriter aramıyoruz. Gelin hep beraber yürüyelim diyoruz. Bundan böyle kimse sandığı tekmelemeyi düşünemeyecek. Çünkü biz varız. Biz Süleymaniye’de ezan, Eyüpsultan’daki şükür namazıyız. Biz gururla Ne mutlu Türküm diyene diyebileniz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."