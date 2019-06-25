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Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme klavuzu yayınlandı

Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme klavuzu yayınlandı

Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme klavuzu meb.gov.tr'de yayınlandı.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak.

meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilir

Liseye Geçiş Sınavının ardından MEB resmi sayfasında sonuçları açıklandı. Kurumun resmi web sayfasından sonuçları öğrenen öğrencilerin gözü 2019 LGS tercihlerindeydi. MEB'den yapılan son dakika açıklamasında LGS tercih kılavuzu yayımlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzuna "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilirsiniz.

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