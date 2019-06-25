Meteoroloji açıkladı Doğu'da sıcaklıklar yükseliyor
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
116
Bölgede sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrederken rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
216
Gün içerisinde aşırı sıcakların etkili olduğu Erzincan’da uykuya yenik düşen sokak köpeklerinin şekerleme keyfi İHA muhabirinin objektifine yansıdı.
316
Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Erzincan merkez Dörtyol mevkiinde, 4 sokak köpeğinin aynı anda sıcaktan bunalarak uyumaları ilginç görüntü oluşturdu. Yoldan gelip geçen vatandaşlar uyuyan köpeklere bakarak yollarına devam etti.
416