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Meteoroloji açıkladı Doğu'da sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji açıkladı Doğu'da sıcaklıklar yükseliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji açıkladı Doğu'da sıcaklıklar yükseliyor - Sayfa 1

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 

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Meteoroloji açıkladı Doğu'da sıcaklıklar yükseliyor - Sayfa 2

Bölgede sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyrederken rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. 

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Meteoroloji açıkladı Doğu'da sıcaklıklar yükseliyor - Sayfa 3

Gün içerisinde aşırı sıcakların etkili olduğu Erzincan’da uykuya yenik düşen sokak köpeklerinin şekerleme keyfi İHA muhabirinin objektifine yansıdı. 

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Meteoroloji açıkladı Doğu'da sıcaklıklar yükseliyor - Sayfa 4

Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Erzincan merkez Dörtyol mevkiinde, 4 sokak köpeğinin aynı anda sıcaktan bunalarak uyumaları ilginç görüntü oluşturdu. Yoldan gelip geçen vatandaşlar uyuyan köpeklere bakarak yollarına devam etti. 

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