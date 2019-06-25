SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası ilk grup toplantısında konuşuyor! Flaş Ekrem İmamoğlu mesajı Haberin devamı.
HABER /  YEREL

Sabah namazına gelmeyen imama yaşlı adam bastonla saldırdı

İhlas Haber Ajansı
Sabah namazına gelmeyen imama yaşlı adam bastonla saldırdı

AFYONKARAHİSAR'da yaşlı adam, sabah namazına gelmediği iddiasıyla cami imamına bastonla saldırdı.

Afyonkarahisar'da, cami imamının sabah namazına gelmediğini iddia eden yaşlı adam, imam ile kavga etti. Kavgada yaşlı adam ile cami imamı hafif derece yaralandı. 

Alınan bilgiye göre olay, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana geldi. Cami cemaatinden İ.E. (68), sabah namazına gelmeyen ve aynı köyde ikamet eden cami imamı K.E. (50) ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında yaşlı adam, elinde bulunan baston ile imamın kafasına ve koluna vurmaya başladı. Cami imamı da elinde bulunan fırça ile yaşlı adamın yüzüne vurdu.

2 hafif yaralı
Kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından ayrılırken her iki taraf da hafif derecede yaralandı. Cami imamı ve yaşlı adam Şuhut Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Facianın teğet geçtiği anlar kamerada
Facianın teğet geçtiği anlar kamerada
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Libra açıklaması
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Libra açıklaması
Medipol Başakşehir'e Norveçli golcü
Medipol Başakşehir'e Norveçli golcü
Rusya S-400'leri ne zaman teslim edecek? Rusya Ticaret Bakanı Manturov açıkladı
Rusya S-400'leri ne zaman teslim edecek? Rusya Ticaret Bakanı Manturov açıkladı
LGS nitelikli okullar 2019 MEB LGS yüzdelik dilimleri taban puanları
LGS nitelikli okullar 2019 MEB LGS yüzdelik dilimleri taban puanları
Yıldız isim mesaj yolladı: İmza için İstanbul'a geleceğim
Yıldız isim mesaj yolladı: İmza için İstanbul'a geleceğim
ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Balıkesir Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
En uzun metro hattı için kollar sıvandı
En uzun metro hattı için kollar sıvandı
Sakarya lise taban puan tablosu 2019 yüzdelik dilimler kaç oldu
Sakarya lise taban puan tablosu 2019 yüzdelik dilimler kaç oldu
Huawei Watch GT 2 milyon satış rakamını geçti peki özellikleri neler?
Huawei Watch GT 2 milyon satış rakamını geçti peki özellikleri neler?
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal'ın 1 numarası olacak
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal'ın 1 numarası olacak
Bilecik lise taban puanları 2019 nitelikli lise güncel yüzdelik dilimleri tablosu
Bilecik lise taban puanları 2019 nitelikli lise güncel yüzdelik dilimleri tablosu
Gaziantep Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Gaziantep Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Şanlıurfa Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Şanlıurfa Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Yorumlar 2 yorum