TSK'dan sahte hesaplara ilişkin Anıtkabir açıklaması!

Son günlerde ortaya çıkan ve gündem olan hesaplara ilişkin TSK'dan yapılan açıklamada "Anıtkabir’in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır" denildi.
TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Anıtkabir’in resmî sosyal medya hesabı bulunmamaktadır"
"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebedi istirahatgâhı ‘ANITKABİR’ ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından ‘Anıtkabir Resmî Hesabıdır’ ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir’in resmî sosyal medya hesabı bulunmamaktadır.
Anıtkabir resmî internet sitesine “http://www.anitkabir.tsk.tr/ ” adresinden erişilebilir.
Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebedi istirahatgâhı ‘ANITKABİR’ ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından ‘Anıtkabir Resmî Hesabıdır’ ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir’in resmî sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. pic.twitter.com/wg1E1fdgIL— TSK (@TSKGnkur) 25 Haziran 2019