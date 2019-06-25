ABD konsolosluk çalışanı Mete Cantürk'ün serbest bırakıldı

Reuters, ev hapsinde bulunan ABD konsolosluk çalışanı Mete Cantürk'ün serbest bırakıldığını duyurdu.

ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, ''anayasayı ihlal'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanan ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un beyanları doğrultusunda ifadeye çağrılan ancak gelmeyen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün 31 Ocak'ta savcılığa teslim olduğu ve hakkında ev hapsi kararı verildiği ortaya çıkmıştı.

Şüpheli Cantürk'ün eşi S.C. ve kızı K.İ.C. de 8 Ekim 2017'de gözaltına alınmış ve nöbetçi hakimlikçe "yurtdışına çıkış yasağı" ve "haftada bir gün en yakın güvenlik birimine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.