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Şekere ve çaya okkalı zam geldi! Motorin de dün akşam zamlandı

Şekere ve çaya okkalı zam geldi! Motorin de dün akşam zamlandı

Güne zam haberleri damgasını vurmaya devam ediyor. Dün gece saatlerinde motorine gelen 22 kuruşluk zamın ardından, bu sabah çaya yüzde 15, şekere de yüzde 16 zam yapıldığı açıklandı. Vatandaşın peş peşe gelen bu haberlerden dolayı canı sıkıldı.

İstanbul seçimlerinin bitmesinin ardından bir zam da şekere yapıldı.
Bugün motorin ve çay fiyatlarındaki artışın ardından şekere de %16 zam yapıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları’ndan yapılan yazılı açıklamada, “50 kilogramlık polipropilen torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkışı satış fiyatı, 25 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %16 artırılarak (KDV hariç) 3.57 TL/Kg olarak yeniden tespit edilmiştir” denildi.

Çaya ve motorine de zam yapıldı

Bugün Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) kuru çaya %15 zam yaptığını açıklamıştı. Haber televizyonlarında yer alan habere göre, Çaykur Yönetim Kurulu artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı. Öte yandan motorinin pompa fiyatına da bugünden geçerli 22 kuruş zam yapıldı. Zamlar enflasyona yukarı yönlü etkileri açısından takip ediliyor.

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