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23 Haziran sonrası kabine revizyonu yapılacak mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi! Haberin devamı.
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Kabine revizyonu olacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Erdoğan, kabine değişikliği iddiaları içinse "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz." dedi.

23 Haziran seçimlerinden sonra Ak Parti'de büyük bir değişimin yaşanacağı İstanbul il ve ilçe örgütlerinde bir çok ismin değişeceği iddia ediliyordu. İddia sadece İstanbul'la da sınırlı değildi bazı bakanların değişeceği Erdoğan'ın yeni bir kabine revizyonu yapacağı konuşuluyordu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Grup sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan Kabine iddialarına yanıt verdi. 

Kabine değişikliği olacak mı?

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine revizyonu sorusuna ''Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz. Hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları gündemde tutmak şık degil. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz'' yanıtını verdi.

Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in koordinasyonunda ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz" dedi. MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştüklerini belirten Erdoğan, "G20 sonrası yüz yüze de görüşebilirim" açıklamasında bulundu.

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