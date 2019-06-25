Üniversite öğrencileri Sosyal Çalışma Programı ücreti ve başvuru adresi

Sosyal çalışma programı başvurularına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklama geldi. . Sosyal çalışma programına kimler nereden ne zamana kadar başvuru yapabilecek? İşte bilgiler:

Sosyal çalışma programına başvurular bugün başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları(SÇP) için başvurular 4 gün sürecek.

Kimler başvurabilecek ücret ne kadar?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencileri başvurabilecek. Başvuruların İŞKUR’un internet sitesi üzerinden kabul edileceğini duyuran Bakan Selçuk, “Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız” dedi.

Ne kadar sürecek?

SÇP’lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenlenecek. Program süresi öğrenciler tatil de yapabilsin diye haftada 3 gün ile sınırlandırıldı. Program Temmuz ayı itibariyle başlayacak.

Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade eden Selçuk, “Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz.” dedi.

İŞKUR SÇP başvuru ekranı

Sosyal Çalışma Programı başvuru ekranına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

