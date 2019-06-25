'Bakanlık yapmıyorsa belediye yapar...' Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken mektup!

Kültür sanatın en önemli ihtiyacı “devamlılık” ; yani bir kere yapmanın bir anlamı ve faydası yok, sürekliliği tutmak lazım. Bu sürekliliği takip etmek, 4-5 yıl süren uzun vadeli planlar yapmak lazım.

2- İstanbul’un tüm çocuklarına ve tüm gençlerine, kültür ile tanışma, sanat yapma imkanları açılmalı. Bu konuda, aileler oldukça sıkışıp kalmış gözüküyor, bu konuların bazıları hususunda özellikle MEB ve Kültür Bakanlığı'na açık mektuplar yazmıştım.