ABD'nin NATO Temsilcisi Hutchison'dan Türkiye'ye skandal tehdit!

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, S-400'lerin teslim edilmesi durumunda Türkiye'nin F-35 programındaki ortaklığı dahil bazı sonuçları olacağını vurguladı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemleri satın almasına ilişkin açıklamalarda bulunan Hutchison, "Tüm işaretler Rusya'nın S-400'leri Türkiye'ye teslim edeceğini gösteriyor. S-400'ler teslim edilirse, içlerinde Türkiye'nin F-35 programında çıkarılmasının da olduğu bazı sonuçlar olacak" ifadelerini kullandı.

"Geri adım atmayacağız"

Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti grubuna yaptığı konuşmada S-400'lerle ilgili olarak, "Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları konusundaki arayışlarımızı sürdürüyoruz. S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. S-400 egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri adım atmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

"Teslimatlar kısa bir süre içerisinde başlayacak"

Öte yandan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov ise konuyla ilgili olarak, "Türkiye S-400’lerin alımı konusunda sağlam ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. S-400’lerin ilk teslimatları kısa bir süre içerisinde başlayacak." dedi.