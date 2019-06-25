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Damadın kepçeyle evlenme teklifi görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı
Damadın kepçeyle evlenme teklifi görenleri şaşırttı

HATAY'da yaşayan genç sevgilisinin üzerine kepçe ile gül döktürüp sürpriz evlilik teklifinde bulundu. 

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yaşayan restoran çalışanı Kerem Akbaş, kız arkadaşı Berna Çelik’in doğum gününde üzerine kepçe ile gül döktürüp sürpriz evlilik teklifinde bulundu. 

Kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için evlerine giden Kerem Akbaş (23), hava alma bahanesiyle kız arkadaşını arabayla gezmeye çıkardı. Yol ortasında otomobilden inen Kerem Akbaş ve Berna Çelik’in (22) karşısında duran iş makinesinin operatörü kepçeyi kaldırıp çiftin üzerine gül döktü. 

Şaşkınlığını gizleyemedi
Cebinden yüzük çıkaran Kerem Akbaş, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Kepçeye ‘Benimle evlenir misin’ yazılı pankart da yazdıran Akbaş, Berna Çelik’in teklifi kabul etmesi üzerine evlilik yüzüğünü parmağına taktı. Evlilik teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Berna Çelik, erkek arkadaşına sarılarak anın mutluluğunu yaşadı. 

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