Ordu Valisi İmamoğlu'na destek mi verdi? AK Partili Çamlı'dan bomba paylaşım

"İmamoğlu valiye İt dedi" tartışmasıyla gündem yaratan Ordu Valisi Seddar Yavuz ile ilgili açıklama yapan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Ordu Valiliğinin CHP adayı İmamoğlu'na başkanlık yolunda verdiği desteği kayda geçmezsem eksik kalır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı’nda yaşadığı tartışmada Yavuz'a "İt" dediği öne sürülmüştü. 23 Haziran İstanbul seçimine giden süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan AK Parti'nin adayı olan Binali Yıldırım'a kadar birçok isim de bu iddiaya dair açıklamada bulunmuştu. CHP'li İmamoğlu ise "İt" dediği yönündeki iddiaları reddetmişti.

Başkanlık yolunda destek verdi

Çamlı, Ordu Valisi Yavuz'un tavrının rakibi Yıldırım'a karşı yaklaşık 810 bin oy fark atan İmamoğlu'nun başkanlık yolunda destek verdiğini söyledi.

"Kayda geçmezsem eksik kalır"

Twitter'dan tepkisini gösteren Çamlı şunları kaydetti:

Ordu Valiliğinin CHP adayı İmamoğlu'na başkanlık yolunda verdiği desteği kayda geçmezsem eksik kalır!

Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Çamlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günlerden bu yana Erdoğan’a gönüllü şoförlük yapmıştı. Geçmişte Necmettin Erbakan’ın da şoförlüğünü yapan Çamlı, Milli Nizam ve Milli Selamet Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Zeki Çamlı’nın oğlu. Çamlı, 14 yaşındayken, Metris Cezaevi’nde Erdoğan’la birlikte kalmıştı. Erdoğan, Çamlı’yı, Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz’ın yeğeni ile evlendirmişti. Çamlı'nın TBMM Genel Kurulu'nda sosyal medyadan "Yeliz" takma adıyla canlı yayın yaptığı da ortaya çıkmıştı.

Ordu Valiliğinin CHP adayı İmamoğlu'na başkanlık yolunda verdiği desteği kayda geçmezsem eksik kalır❗ — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) 24 Haziran 2019





