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Kapıyı kırarak eve girdiler korkunç manzarayla karşılaştılar

İhlas Haber Ajansı
Kapıyı kırarak eve girdiler korkunç manzarayla karşılaştılar

DENİZLİ'de 99 yaşındaki adamdan haber alamayan yakınları eve girinci yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Denizli’nin Tavas ilçesinde 99 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu. Şahsın cesedine evin kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri ulaştı. 

Edinilen bilgilere göre, olay Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi Karaaliler Sokak'ta meydana geldi. Tek başına yaşadığı öğrenilen 99 yaşındaki Kadir Dağdelen isimli vatandaştan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Dağdelen’in kaldığı evin kilitli kapısını açamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri özel ekipmanlar kullanarak evin demir kapısını kırıp içeri girince talihsiz adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Dağdelen’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 

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