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Irak'ın Kuzeyi'nde PKK hedefleri vuruldu

Irak'ın Kuzeyi'nde PKK hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıkalamaya göre "Pençe Harekatı ile koordineli, Irak Kuzeyi Hakurk ve Metina'ya hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu."

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, "Hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu" denildi.

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