Pegasus'tan 150 pilot istihdamı

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane, bu yılın ocak ayında Pegasus Pilot Yetiştirme Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız." dedi.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, bu yılın ocak ayında Pegasus Pilot Yetiştirme Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız. İlk gruplarımız eğitimlerine başladılar. Tüm eğitim süreçleri ardından başarılı olan adaylarımız, 2020 yılında Pegasus filosunda 'ikinci kaptan' olarak sağ koltukta yerlerini alacaklar." dedi.

Nane İstanbul Havalimanı'nın çok kısa sürede 90 milyon yolcu kapasitesine ulaşması ve İstanbul'un yakın zamanda dev bir havayolu taşımacılığı şehrine dönüşmesinin beklendiğini ifade eden Nane, Pegasus Havayolları olarak Türk havacılık sektörünün dünyada parlayan bir yıldız haline gelmesi için çok çalışacaklarını söyledi.