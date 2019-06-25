HABER /  EKONOMİ

Pegasus'tan 150 pilot istihdamı

Pegasus'tan 150 pilot istihdamı

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane, bu yılın ocak ayında Pegasus Pilot Yetiştirme Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız." dedi.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, bu yılın ocak ayında Pegasus Pilot Yetiştirme Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız. İlk gruplarımız eğitimlerine başladılar. Tüm eğitim süreçleri ardından başarılı olan adaylarımız, 2020 yılında Pegasus filosunda 'ikinci kaptan' olarak sağ koltukta yerlerini alacaklar." dedi.

Nane İstanbul Havalimanı'nın çok kısa sürede 90 milyon yolcu kapasitesine ulaşması ve İstanbul'un yakın zamanda dev bir havayolu taşımacılığı şehrine dönüşmesinin beklendiğini ifade eden Nane, Pegasus Havayolları olarak Türk havacılık sektörünün dünyada parlayan bir yıldız haline gelmesi için çok çalışacaklarını söyledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sezai Temelli'den çarpıcı sözler! Bu sadece bir belediye seçimi değil
Sezai Temelli'den çarpıcı sözler! Bu sadece bir belediye seçimi değil
Üniversite öğrencileri Sosyal Çalışma Programı ücreti ve başvuru adresi
Üniversite öğrencileri Sosyal Çalışma Programı ücreti ve başvuru adresi
Jose Antonio Reyes'in oğlu, Real Madrid'de
Jose Antonio Reyes'in oğlu, Real Madrid'de
Kabine revizyonu olacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
Kabine revizyonu olacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
Fatih Terim'den talimat: İkisini de kampa istiyorum
Fatih Terim'den talimat: İkisini de kampa istiyorum
Futbolcu trolleyen Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı
Futbolcu trolleyen Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı
ÖNCEKİ HABERLER
Giresun LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Giresun LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Çorum 2019 lise taban puanları nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Çorum 2019 lise taban puanları nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Bursa lise taban puanları güncel lise yüzdelik dilimleri tablosu 2019
Bursa lise taban puanları güncel lise yüzdelik dilimleri tablosu 2019
Rize lise taban puanları LGS 2019 nitelikli lise yüzdelik dilimleri güncel
Rize lise taban puanları LGS 2019 nitelikli lise yüzdelik dilimleri güncel
Sinop 2019 lise taban puanları nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Sinop 2019 lise taban puanları nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Karabük 2019 lise taban puanları güncel nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Karabük 2019 lise taban puanları güncel nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Trabzon 2019 lise taban puanları yeni nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Trabzon 2019 lise taban puanları yeni nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Sakarya lise taban puan tablosu 2019 yüzdelik dilimler kaç oldu
Sakarya lise taban puan tablosu 2019 yüzdelik dilimler kaç oldu
Yorumlar