HABER /  GÜNCEL

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi ile ilgili önemli karar! Müze yapılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi ile ilgili önemli karar! Müze yapılıyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki doğup büyüdüğü evin, kısa sürede müzeye dönüştürüleceğini söyledi. 

Ayhan, merhum Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü Elmalı köyündeki evini ziyaret etti.

Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile görüşen Ayhan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşadığı evin kısa sürede onarılarak kişisel eşyalarının ve fotoğraflarının yer aldığı yaşayan bir müzeye dönüştürüleceğini belirtti. 

''Restore edilerek kısa sürede vatandaşların ziyaretine açılacak''

Ayhan, AA muhabirine açıklamada, evin restore edilerek kısa sürede vatandaşların ziyaretine açılacağını aktardı.

Yazıcıoğlu'nun önemli bir değer olduğunu vurgulayan Ayhan, "Rahmetlinin doğduğu, kimliğinin mayalandığı, bu ülke, bu millet için ümitler yeşerttiği topraktır burası. Dolayısıyla burada yaşanmışlık vardır, hikayeler vardır, bu millet adına vardır, burada olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum." dedi. 

Evi çok güzel bir şekilde tanzim edeceklerini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bahçeyi düzenleyeceğiz, evi restore ettireceğiz. Gelen insanların onun dünyasından, yaşanmışlığından, mücadelesinden, felsefesinden istifade etmesi lazım. Bize düşen onun kimliğinin mayalandığı evi muhafaza ederek, günün şartlarına uygun bir şekilde tanzim ederek milletimizin istifadesine sunmaktı. Sivas'ın değeridir, bu milletin değeridir, mücadele adamıdır, dava adamıdır. O davada bizler de onun yetiştirdiği öğrenciler, kişiler, bu devlette görev alan biri olarak da inşallah en güzel şeyle tanzim edeceğiz. Layık olduğu bir şekilde de burasına akın akın insanlar gelecek ve buradan güzel bir şekilde istifade edecekler, ayrılacaklar."

''4 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor''

Evin restorasyonu için ihale sürecinin başladığını aktaran Ayhan, çalışmaların 4 ay içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti. 

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ise Vali Salih Ayhan ve emeği geçenlere teşekkür etti. 

Ayhan ve Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, daha sonra şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya ve annesi Nurcan Karakaya ile Yıldırım mezarlığındaki korgeneral Osman Fazıl Polat'ın mezarlarını ziyaret etti.

İlgili Haberler
Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme 'koordinat belirlendi...' Yargıtay'dan Muhsin Yazıcıoğlu kararı!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ölümünün üzerinden 10 yıl geçti İşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun en özel fotoğrafları...
Foto Galeri Ölümünün üzerinden 10 yıl geçti İşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun en özel fotoğrafları... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sezai Temelli'den çarpıcı sözler! Bu sadece bir belediye seçimi değil
Sezai Temelli'den çarpıcı sözler! Bu sadece bir belediye seçimi değil
Üniversite öğrencileri Sosyal Çalışma Programı ücreti ve başvuru adresi
Üniversite öğrencileri Sosyal Çalışma Programı ücreti ve başvuru adresi
Jose Antonio Reyes'in oğlu, Real Madrid'de
Jose Antonio Reyes'in oğlu, Real Madrid'de
Kabine revizyonu olacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
Kabine revizyonu olacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
Fatih Terim'den talimat: İkisini de kampa istiyorum
Fatih Terim'den talimat: İkisini de kampa istiyorum
Futbolcu trolleyen Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı
Futbolcu trolleyen Brezilyalı hakem Fernanda Colombo sosyal medyayı salladı
ÖNCEKİ HABERLER
Pegasus'tan 150 pilot istihdamı
Pegasus'tan 150 pilot istihdamı
Giresun LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Giresun LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Trabzon 2019 lise taban puanları yeni nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Trabzon 2019 lise taban puanları yeni nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Çorum 2019 lise taban puanları nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Çorum 2019 lise taban puanları nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Rize lise taban puanları LGS 2019 nitelikli lise yüzdelik dilimleri güncel
Rize lise taban puanları LGS 2019 nitelikli lise yüzdelik dilimleri güncel
Karabük 2019 lise taban puanları güncel nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Karabük 2019 lise taban puanları güncel nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Sinop 2019 lise taban puanları nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Sinop 2019 lise taban puanları nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Amasya lise taban puanları 2019-2020 nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Amasya lise taban puanları 2019-2020 nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Yorumlar