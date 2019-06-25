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İmamoğlu'nun mazbatası alındıktan sonra indirilmişti! İşte o Atatürk tablosunun akıbeti

İmamoğlu'nun mazbatası alındıktan sonra indirilmişti! İşte o Atatürk tablosunun akıbeti

31 Mart seçimleri sonrası Ekrem İmamoğlu'nun makamına astırdığı ve mazbatasının elinden alınmasıyla birlikte indirilen Atatürk tablosu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Twitter'da hediye paketi yapılmış şekilde duran Atatürk tablosunun fotoğrafını paylaştı.

31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde makam odasında asılı olan Atatürk tablosunu yeni makamına asmıştı. Tabloda, Atatürk depremzede bir vatandaş ile ilgilenirken resmediliyordu. 6 Mayıs'ta seçimlerin iptal edilmesinin ardından İBB Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Atatürk tablosu tartışmalı şekilde kaldırılmıştı.

"Bizim arkadaşlarımıza geri verdiler"

İmamoğlu, "Tablo kalsın. Ben oraya tekrar geri döneceğimi biliyorum. İkincisi ben onu hediye etmekten onur duyarım da dedim. Ama ısrarla bizim arkadaşlarımıza geri verdiler" demişti.

"O tablo yeniden asılacak" paylaşımı

İmamoğlu'nun 23 Haziran'da ikinci kez kazandığı seçimin ardından sosyal medyada binlerce kişi "O tablo yeniden asılacak" paylaşımında bulundu.

"Atatürk tablosu makamınıza doğru yola çıkıyor"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da bugün sosyal medya hesabından hediye paketi yapılmış bir şekilde duran Atatürk tablosunun fotoğrafını paylaştı.

Çalık "Sevgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım @ekrem_imamoglu vatandaşı dinlemede bizlere örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel tablosu ait olduğu ve haksızca indirildiği yere, İBB makamınıza doğru yola çıkıyor" diye yazdı.

Tablonun mazbatanın verilmesinin ardından Beylikdüzü'nden Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasına gönderileceği öğrenildi.

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