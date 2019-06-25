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Steam yaz indirimi ne zaman 2019 steam yaz indirimi günleri takvimi

Steam yaz indirimi ne zaman 2019 steam yaz indirimi günleri takvimi

Oyun tutkunlarının dört gözle beklediği steam yaz indirimi ne zaman araştırmaları başladı. Her sene oyun tutkunları için en çok oynanan oyunları indirime sunan steam yaz indiriminin başladığını duyurdu. Peki hangi oyunlar indirimde ve steam oyun indirimi kaç gün sürecek?

Steam yaz indirimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Steam Database sosyal medya hesabı Twitter'dan, yaz indirimlerinin başladığını duyurdu. Peki, Steam yaz indirimi 2019 ne zamana kadar devam edecek?

STEAM YAZ İNDİRİMİ 2019: Türkiye Saati ile 25 Haziran akşam saat 20.00'da başlayacak olan Steam yaz indirimleri 9 Temmuz'da sona erecek.

PUBG STEAM YAZ İNDİRİMİNE GİRDİ Mİ?

Oyun severlerinin sıklıkla takip ettiği Steam yaz indirimlerinde dünyayı kasıp kuavuran PUBG'nin de indirime girip girmeyeceği merak konusu oldu. 9 Temmuz'a kadar devam edecek olan indirimlerde PUBG'nin de indirime girmesi sürpriz olabilir.

EN ÇOK SATAN OYUNLAR

Haftanın en çok satan oyunlarını sizler için derledik;

Mortal Kombat 11, My Friend Pedro, Ark Survival Evolve, Injustice 2, Mortal Kombat X, Injusice 2, Yakuza 0, FM19

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