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Nihat Özdemir isyan etti! İş dünyası seçimlerden yoruldu

Nihat Özdemir isyan etti! İş dünyası seçimlerden yoruldu

23 Haziran seçimlerinden sonra iş dünyasından isyan niteliğinde bir açıklama geldi. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir 'İş dünyası seçimlerden yoruldu' dedi.

Seçim sürecinin ardından ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirten Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "İş dünyası seçimlerden yoruldu. Artık Türk ekonomisini tekrar ayağa kaldırmaya odaklanmalıyız" dedi. Özdemir, inşaat sektöründeki küçülmenin kendilerini direkt etkilediğini söyledi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, INTERCEM Konferansı'nda Bloomberg HT'den Ceren Dilekçi'nin sorularını yanıtladı.

İş dünyası da bu seçimlerden yoruldu

Seçim sürecinin geride kalmasının ardından ekonomiye odaklanılması gerektiğini söyleyen Özdemir, "Türkiye'nin önünde 4-4.5 yıl gibi çok önemli bir zaman var. Hepimiz seçimden yorulduk. İş dünyası da bu seçimlerden yoruldu. Artık Türk ekonomisini tekrar ayağa kaldırmaya odaklanmalıyız" diye konuştu.

Türkiye'nin ne kadar büyüyeceğinin hesabını yapmalıyız

Bu yılı Türkiye'nin yüzde 1-1.5 büyümeyle kapatmasını beklediğini kaydeden Özdemir, "Faizlerin düşeceğine yürekten inanıyorum. Ana hedefimiz yıl sonuna kadar tek haneli enflasyonu yakalamak. 2020 ve 2021'de Türkiye'nin ne kadar büyüyeceğinin hesabını yapmalıyız. Beklediğimiz büyük ihaleler, iç piyasayı canlandıracak çok büyük altyapı projeleri var, bunlar da hızlanırsa sıkıntıları atlatıp yolumuza devam ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat sektöründeki küçülmenin en büyük etkisi çimentoda görülüyor

Özdemir, değerlendirmesinde çimento sektöründe iç pazarda yaşanan düşüş ve ihracattaki artışa da dikkat çekti. 2018 yılı Ağustos'tan itibaren kur ve faizlerdeki dalgalanmalardan dolayı inşaat sektöründeki küçülmenin en büyük etkisinin çimento sektöründe görüldüğünü dile getiren Özdemir, konuya ilişkin şunları söyledi:

İç piyasadaki daralmayı kapatmaya çalıştık

"İnşaat sektörünün en temel malzemesi çimentodur. İnşaat sektöründe küçülme direkt bizi etkiliyor. Altyapılardaki yavaşlamadan dolayı çimento sektöründe iç satışlarda önemli derecede düşüş yaşamaktayız. Sektör olarak bu düşüşü nasıl kapatabiliriz diye kendi aramızda çok önemli toplantılar yaptık, ihracata önem vermemiz gerektiğine inandık. İhracatla, iç piyasadaki daralmayı kapatmaya çalıştık. İlk 3 ayda iç piyasada yüzde 34 oranında küçüldük ama ihracatımızda yüzde 60'ın üzerinde artış var. Bu sevindirici bir konu ve öyle bir hale geldik ki artık dünyada çimento ihracatı yapan ülkelerde üst sıralara yükseldik. Üretimde ise baktığımızda Avrupa'da çimento üretimi olarak birinci, dünyada ise 4.sıradayız. Bu çok büyük kapasite. Bu kapasiteyi hem iç hem de dışta mutlaka değerlendirmeliyiz."

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