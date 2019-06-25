Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığındaki silah! Borcu bakın ne kadar?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın bürosu aracılığıyla kendisinin, eşinin ve babasının mal varlığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Şimdi size ilk olarak Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı listesini sunuyoruz.” denildi.

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı listesinde bir silah ile borçlar kısmı dikkat çekti. İmamoğlu'nun 140 bin euro Hüseyin Tütüncü isimli bir şahsa borcu görünüyor. Babası Hasan İmamoğlu'na da 1 milyon 913 bin lira borcu var.

İmamoğlu'nun silahı

Trabzonlu olan Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı listesinde sigsauer marka bir silah da yer alıyor. Silahın fiyatı 8 bin lira.

Nakit parası ne kadar?

İmamoğlu'nun Ziraat Bankası'nda nakit 979 bin lirası var. Garanti Bankası'nda ise 418 bin 869 lirası bulunuyor.