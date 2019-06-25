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Trabzonspor, Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı

Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor, Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'da, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Batuhan Artarslan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Trabzonspor'da altyapıdan yetişen ve bu sezon bordo-mavili forma ile 16 maçta forma giyip 1 golle skora katkı sağlayan orta saha oyuncusu Batuhan Artarslan'ın sözleşmesi karşılık olarak feshedildi.

Ayrılığının ardından sosyal medya hesabından da veda mesajı yayınlayan 25 yaşındaki futbolcu, "Bugün Trabzonspor ile olan sözleşmemi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayım. Trabzonspor bünyesinde bulunduğum süre boyunca üzerimde emeği olan hocalarıma, ağabeylerime, ablalarıma, aynı zamanda bana karşı desteklerini hiçbir koşulda esirgemeyen taraftarlarımıza ve sporcu arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.


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