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Kadına saygısızca davranan esnafa kapatma cezası verildi

İhlas Haber Ajansı
Kadına saygısızca davranan esnafa kapatma cezası verildi

KIRŞEHİR'de kadın müşteriye argo kelimeler kullanarak saygısızlık yapan esnafa 15 gün kapatma cezası verildi.

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde belediye, kadınlara yaptığı saygısızlıktan dolayı bir esnafa 15 gün süreyle kapatma cezası verdi. 

Kırşehir'in Akpınar ilçesi pazar yerinde kadınlar, yaşadıkları rahatsızlıkları Akpınar ilçe belediyesine 'Argo kelimeler kullanıyor' diyerek şikayette bulundu. Yapılan şikayetin ardından meyve ve sebze satışı yapan esnafa 15 gün süreyle kapatma cezası veren Akpınar Belediyesi Zabıtası, itfaiye arabasını da esnafın dükkanının önüne park etti. 



15 gün kapatma cezası
Akpınar Belediyesi, esnafın dükkanının önüne park edilen itfaiye aracının üzerine astığı 'Bu tezgah kadınlara yapılan saygısızlıktan dolayı 15 gün süre ile kapatılmıştır' yazı ile verilen cezayı da vatandaşlara duyurdu. 

Pazarcılardan da tam destek
Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut verilen ceza ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta yaşandı olay, kadınlar alış veriş yaparken argo konuşmuşlar. Bende alınan kararı doğru buldum. Kadınlara olan saygısızlık nedeniyle de açıklamada bulunduk. İlçemizde bundan sonraki süreçte de bu tür olumsuzluklar yaşanmayacak. Pazarcılar da yaptığımız uygulamaya destek sundu. Bende esnaf kökenliyim. Böyle bir durumu tasnif etmiyoruz. Doğru olduğunu düşünüyoruz” dedi. 

Nüfusu 3 bin olan ilçe de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında AK Parti’den belediyeyi CHP adayı Şükrü Turgut devralmıştı. 

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