Luigi Datome Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu Luigi Datome İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi ve "Kalmak istiyorum" dedi.

Şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran Fenerbahçe Beko'nun 31 yaşındaki İtalyan yıldızı Luigi Datome, takımdaki durumuna ve gelecekteki kariyer hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan gazetesi Avvenire'ye açıklamalarda bulunan Datome, "İstanbul’da mutluyum ve niyetim Fenerbahçe‘de kalmak. Fakat gelecekte neler olur bilmiyorum." dedi. Turkish Airlines EuroLeague Final Four'unda ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes'e kaybetmelerine de değinen deneyimli oyuncu;

"Takım arkadaşlarıma istediğim şekilde yardım edemedim. Hem EuroLeague hem de ligde en iyi şartlarımızda mücadele edememek üzücü; ancak mazeret aramıyoruz. Bunlar hayatın ve sporun içinde olan şeyler. Yine de gurur duyuyorum çünkü sonuna kadar savaştık." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Beko forması ile 4. yılını geçiren 31 yaşındaki yıldız, bu sezon EuroLeague’de 9.6 sayı, 3.4 ribaunt ve 1.1 asistle mücadele etti.