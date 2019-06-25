Medipol Başakşehir Fredrik Gulbrandsen'i transfer etti

Medipol Başakşehir, Norveçli forvet Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adebayor ve Riad Bajić ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ederken geçtiğimiz sezon FC Red Bull Salzbur forması giyen 26 yaşındaki Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Norveçli golcü Gulbrandsen, transferiyle ilgili yaptığı açıklama "Değişim zamanı geldi, her futbolcu gibi ben de üst seviyede oynamak istiyorum. Bu karar kolay değildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul'a gelen 26 yaşındaki golcü oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildi.

Resmi açıklama yapıldı

Başakşehir'in resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Kulübümüz, Avusturya'nın RB Salzburg kulübünden Norveçli santrafor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Gulbrandsen, son olarak Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da forma giydi. Red Bull Salzburg ile geçtiğimiz sezon ligde 23 maça çıkan Norveçli oyuncu, 7 kez fileleri havalandırdı.