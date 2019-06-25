SON DAKİKA
Yeni askerlik düzenlemesi Meclis'te kabul edildi! Askerlik süresi kısaldı 100 bin kişiye erken terhis yolu açıldı Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL
ADV Gelecek Burada

Yücel Seçkiner kanser miydi ölüm sebebi Yücel Seçkiner ailesi

Yücel Seçkiner kanser miydi ölüm sebebi Yücel Seçkiner ailesi

Bir dönemin Gençlik ve Spor Bakanı olan Yücel Seçkiner 83 yaşında vefat etti. Bir süredir tedavi gören Yücel Seçkiner, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki aslen Gaziantepli olan Yücel Seçkiner, kimdir, eşi Günay Seçkiner ve çocukları kimdir?

Yücel Seçkiner, 83 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından araştırılan isim oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde görev yapan bir dönem Devlet Bakanlığı ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerini icra eden Yücel Seçkiner, biyografisi ile sorgulanmaya başlandı. Peki, Yücel Seçkiner kimdir ve nerelidir? İşte, o isim hakkında TBMM kaynaklarından alınan bilgiler

Yücel Seçkiner 05.08.1936 tarihinde Gaziantep’te doğdu. Babası Hicri Seçkiner, annesi Samiye Hanımdır.

İlk ve orta öğreniminin ardından Kara Harp Okulu’ndan ve devamında Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Almanya’da Köln Spor Akademisi’nde öğrenim ve Hava Kuvvetleri Lisan Okulu’nda İngilizce kursu gördü.

Jandarma Subay–Astsubay Okullarında Öğretim Görevlisi ve Öğretim Kurul Başkanlığı görevlerinde bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Şube Müdürlüğü görevini de yürüten Seçkiner, Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreter Özel Kalem Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Danışmanlığı, Dünya Ordulararası Atletizm Teknik Komite Üyeliği, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, Güreş Federasyonu Başkanlığı, Güreş Vakfı Genel Başkanlığı görevleri yaptı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından “Üstün Liyakat Madalyası”, 1991 Uluslararası Güreş Federasyonu FILA Üstün Altın Yıldız Nişanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Şerit Rozeti ve Beratı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Birlik Yetiştirme Şerit Rozeti ve Beratı, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Eğitim Şerit – Rozet ve Beratı ödülleri sahibidir. 1984 yılının en başarılı bürokratı ve 1997 yılı Devlet Adamı Ödülüne layık görüldü. 35 kez milli sporcu olan Seçkiner, 22 spor dalında hakemlik ve antrenörlük belgesine sahiptir.

Futbol ve Atletizm Ordu Milli Takım Antrenörlüğü, Atletizm Milli Takım Antrenörlüğü görevlerinde bulundu. Seçkiner’in “Atletizmi Yaşatanlar” ve “Sporda Genel Bilgiler” isimli iki eseri vardır.

19. ve 20. dönemlerde de milletvekilliği yapan Yücel Seçkiner, 55. Cumhuriyet Hükümetinde (3. A. Mesut Yılmaz, Anasol Hükümeti:

30.06.1997 – 11.01.1999) Devlet Bakanı olarak görev aldı. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde Ankara ANAP Milletvekili seçilerek Meclise yeniden girdi. 21. Dönem TBMM’de Başkanlık Divanı İdare Amiri ve Başkanvekili olarak görevler yaptı.

İngilizce bilen Yücel Seçkiner, Günay Hanımla evli ve bir çocuk (Çağlayan Sevinç) babasıdır.

SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor, Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı
Trabzonspor, Batuhan Artarslan ile yollarını ayırdı
Kadına saygısızca davranan esnafa kapatma cezası verildi
Kadına saygısızca davranan esnafa kapatma cezası verildi
İmamoğlu'nun mazbatası alındıktan sonra indirilmişti! İşte o Atatürk tablosunun akıbeti
İmamoğlu'nun mazbatası alındıktan sonra indirilmişti! İşte o Atatürk tablosunun akıbeti
Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığındaki silah! Borcu bakın ne kadar?
Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığındaki silah! Borcu bakın ne kadar?
Nihat Özdemir isyan etti! İş dünyası seçimlerden yoruldu
Nihat Özdemir isyan etti! İş dünyası seçimlerden yoruldu
Erzincan'da korkunç olay! Gelin kayınvalidesini öldürdü
Erzincan'da korkunç olay! Gelin kayınvalidesini öldürdü
ÖNCEKİ HABERLER
Yücel Seçkiner neden öldü kaç yaşındaydı eşi Günay Seçkiner kimdir?
Yücel Seçkiner neden öldü kaç yaşındaydı eşi Günay Seçkiner kimdir?
Steam yaz indirimi ne zaman 2019 steam yaz indirimi günleri takvimi
Steam yaz indirimi ne zaman 2019 steam yaz indirimi günleri takvimi
Steam yaz indirimleri 2019 ne zaman kaç gün sürecek?
Steam yaz indirimleri 2019 ne zaman kaç gün sürecek?
Bursa'da akaryakıt şirketi Aytemiz'den esnafa avantajlı yakıt
Bursa'da akaryakıt şirketi Aytemiz'den esnafa avantajlı yakıt
Sami Khedira transferi Beşiktaş için çok zor
Sami Khedira transferi Beşiktaş için çok zor
"Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" sloganlı kısa filmin ikincisi hazırlatıldı.
"Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" sloganlı kısa filmin ikincisi hazırlatıldı.
TSK'dan Anıtkabir açıklaması!
TSK'dan Anıtkabir açıklaması!
Isparta LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Isparta LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Yorumlar