İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı ne kadar zenginmiş
İSTANBUL büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu kendisi ve eşiyle birlikte babası Hasan İmamoğlu'nun da servetini açıkladı. Hasan İmamoğlu hayli zengin çıktı.
İBB seçimini büyük bir zaferle önde bitiren Ekrem İmamoğlu, rakibi AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile katıldığı FOX TV'deki ortak canlı yayında kendisine ve ailesine ait malvarlığını açıklayacağını söylemişti. Bugün basın biriminden Ekrem İmamoğlu ile birlikte eşi Dilek İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı listesi geldi.
İnşaat şirketi bulunan baba Hasan İmamoğlu'nun servet listesi gayrimenkulden oluşuyor. İşte mal varlığı:
İmamoğlu İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.’de kurucu ortak.
Yüzde 20 hisse 1.400.000 TL sermaye
İstanbul Güngören’de 180 metrekare dükkan
İstanbul Beylikdüzü Kavaklı’da 120 metrekare arsa
İstanbul Beylikdüzü Büyükşehir’de 170 metrekare mesken
İstanbul Beylikdüzü Gürpınar 1419 metrekare arsa ve konut
İstanbul Beylikdüzü Köyaltı Ağıl Yolu 2877 metrekare arsa
İstanbul Beylikdüzü Bağlar 4176 metrekare arsa
Balıkesir Edremit Güre’de 691 metrekare arsa
Balıkesir Edremit Güre 708 metrekare konut
Balıkesir Edremit Güre 4260 metrekare arsa
Balıkesir Edremit Güre 223 metrekare mesken,
Trabzon Akçaabat Yıldızlı’da 591 metrekare galerili dükkan-konut
Trabzon Akçaabat Cevizli’de 2160 metrekare tarla
Yalova Termal Akköy’de 1831 metrekare tarla
Ankara Sincan Temlli’de 1350 metrekare arsa
Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah 5000 metrekare arsa
Beylikdüzü’ndeki 1294 Ada 4 parsel üzerindeki yerde 6 dükkan, 4 konut ve 6 büro’nun yüzde 50’si.
Güngören’deki 559 parsel üzerindeki yerin 2 katındaki toplam 6 büro
Büyükçekmece’de bir mesken
Büyükçekmece’de iki dükkan
Beylikdüzü’nde 2 A tipi dobleks mesken
Beylikdüzü’nde bir daire