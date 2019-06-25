İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı ne kadar zenginmiş

İSTANBUL büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu kendisi ve eşiyle birlikte babası Hasan İmamoğlu'nun da servetini açıkladı. Hasan İmamoğlu hayli zengin çıktı.

İBB seçimini büyük bir zaferle önde bitiren Ekrem İmamoğlu, rakibi AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile katıldığı FOX TV'deki ortak canlı yayında kendisine ve ailesine ait malvarlığını açıklayacağını söylemişti. Bugün basın biriminden Ekrem İmamoğlu ile birlikte eşi Dilek İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı listesi geldi.

İnşaat şirketi bulunan baba Hasan İmamoğlu'nun servet listesi gayrimenkulden oluşuyor. İşte mal varlığı:

İmamoğlu İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.’de kurucu ortak.

Yüzde 20 hisse 1.400.000 TL sermaye

İstanbul Güngören’de 180 metrekare dükkan

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı’da 120 metrekare arsa

İstanbul Beylikdüzü Büyükşehir’de 170 metrekare mesken

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar 1419 metrekare arsa ve konut

İstanbul Beylikdüzü Köyaltı Ağıl Yolu 2877 metrekare arsa

İstanbul Beylikdüzü Bağlar 4176 metrekare arsa

Balıkesir Edremit Güre’de 691 metrekare arsa

Balıkesir Edremit Güre 708 metrekare konut

Balıkesir Edremit Güre 4260 metrekare arsa

Balıkesir Edremit Güre 223 metrekare mesken,

Trabzon Akçaabat Yıldızlı’da 591 metrekare galerili dükkan-konut

Trabzon Akçaabat Cevizli’de 2160 metrekare tarla

Yalova Termal Akköy’de 1831 metrekare tarla

Ankara Sincan Temlli’de 1350 metrekare arsa

Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah 5000 metrekare arsa

Beylikdüzü’ndeki 1294 Ada 4 parsel üzerindeki yerde 6 dükkan, 4 konut ve 6 büro’nun yüzde 50’si.

Güngören’deki 559 parsel üzerindeki yerin 2 katındaki toplam 6 büro

Büyükçekmece’de bir mesken

Büyükçekmece’de iki dükkan

Beylikdüzü’nde 2 A tipi dobleks mesken

Beylikdüzü’nde bir daire