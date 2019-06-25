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Manisa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Manisa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil alevlere teslim oldu.

Yangın, Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi Çaldırlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen Servet Durmuş idaresindeki 43 HE 737 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle birlikte otomobil ateş topuna döndü. Sürücü Durmuş hemen itfaiye ekiplerine haber verirken olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. 
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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