Erzincan’daki cinayetten dram çıktı

ERZİNCAN’da gelini tarafından bıçaklanarak öldürülen kayınvalide cinayetinin altından dram çıktı. Olay sonrası eşini kaybetmenin şokunu yaşayan Yılmaz Yüksel (75), oğlunun da diğer oğlu tarafından 3 ay önce tüfekle vurularak öldürüldüğü, kızının ise 20 gün önce bıçaklanarak yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

ERZİNCAN Kızılay Mahallesi 1007. Sokakta meydana gelen olayda; Nermin Yüksel (39), kahvaltı için kayınvalidesi Yaprak Yüksel'in (64) evine geldi. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gelin kaynana arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Nermin Yüksel, çıkan kavga sonrası kayınvalidesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Eve gelen Yılmaz Yüksel (73) eşinin kanlar içinde yerde buldu.

Yılmaz Yüksel'in bağrışları üzerine eve gelen komşular durumu polise ve 112'ye bildirdi. Ağır yaralanan 5 çocuk annesi Yaprak Yüksel, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şoka giren Yılmaz Yüksel, gözyaşlarına boğuldu. Yaprak Yüksel, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan Nermin Yüksel ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sabah kahvaltı yaptıktan sonra kendisinin kahveye gittiğini belirten Yılmaz Yüksel, "Nermin, kardeşimin kızı. Oğlum Dursun'un eşiydi. Kahvaltı sofrasında onları yalnız bıraktım çıktım. Kahvede bir çay içtikten sonra canım sıkıldı, 'Eve gideceğim' dedim. Eve geldim baktım kapı açık, eşim düşmüş kanlar içerisinde. Ne yaptıysam kendine gelmedi. Zor nefes alıyordu" diye konuştu.

Cinayetten dram çıktı

Öte yandan hem yeğeni hem de gelini olan Nermin Yüksel tarafından eşinin bıçaklanarak öldürülmesi sonucu şoka giren Yılmaz Yüksel, 3 ay öncede bir oğlunun diğer oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Erzincan’ın Yoğurtlu beldesinde 24 Mart tarihinde meydana gelen olayda, Sancak Mahallesinde ikamet eden A. Yüksel (37) ile kardeşi H. Yüksel (27) arasında tartışma çıkmış, çıkan kavgada araya giren ağabey Yunus Yüksel (48) vurularak hayatını kaybetmişti.

Bu olayın ardından 20 gün önce ise Yılmaz Yüksel’in kızı eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.