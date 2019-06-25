Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi

Hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından şampiyonluğa oynayacak güçlü bir takım kurmak için yoğun çaba sarfeden Fenerbahçe'de yeni transferler merakla bekleniyor. 4 futbolcu ile prensip anlaşmasına varan sarı lacivertli yönetimin, resmi açıklamanın yapılması için UEFA Üst Kurulundan gelecek kararı beklediği belirtiliyor.

El sıkışılan isimlerin başında takımın eski kaptanı Emre Belözoğlu geliyor. Tecrübeli oyuncunun 1 Temmuz’da başlayacak yeni sezon çalışmalarına katılması bekleniyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın golcü transferinde en çok takımda görmek istediği isim olan Max Kruse ile de büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı ifade ediliyor. Werder Bremen ile yollarını ayıran ve boşa çıkan Alman golcünün de ilerleyen günlerde sağlık kontrolleri için İstanbul'da olacağı ifade ediliyor.

Orta saha konusunda daha önce anlaşmaya varıldığı ile sürülen Fejsa'dan sonra bir başka Benfica geçmişli Renato Sanchez'in de Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Portekiz'in Abola gazetesi, Bayern Münih'te beklenen patlamayı yapamayan Portekizli orta saha oyuncusunun, eski takım arkadaşıyla sarı lacivertli forma altında yeniden buluşabileceğini yazdı.

Alexandar Kolarov transferinde de yönetim girişimlerini sürdürürken, Sırp yıldız konusunda da önemli mesafelerin kat edildiği gelen haberler arasında...

Bu transferlere kaynak yaratmak adına oyuncu satışı yapması beklenen Fenerbahçe'de, teklif yağan Eljif Elmas pazarlıklarına Tottenham'ın da dahil olduğu bildiriliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan İngiliz kulübünün en iyi tekliflerden birini yapmak üzere olduğu ifade ediliyor.