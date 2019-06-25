Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde

Özellikle Bundesliga ekipleri ile Serie A temsilcisi Milan, 2000 doğumlu genç yetenek için tekliflerini bir bir iletiyor. İlk olarak Almanya'nın son şampiyonu Bayern Münih, Ozan Kabak'ın menajerleriyle bir araya gelerek oyuncu için tekliflerini sundu.

Şampiyonlar Ligi arenasında da yeteneklerini sergileyen milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen bir diğer kulüp ise Milan. İtalya'nın dev kulübünün menajerleri hafta içinde Almanya'ya gelerek Ozan için tekliflerini iletti. Milano ekibinin yeni teknik direktörü Marco Giampaolo, Ozan'ın transferi için özel olarak ilgileniyor.

Stuttgart'ta gösterdiği etkileyici performans ile dikkatleri çeken 19 yaşındaki futbolcu için sırada bekleyen diğer takım ise Schalke 04. Gelecek sezon Ozan'ı kadrosunda görmeyi çok isteyen Gelsenkirchen ekibi de kısa süre içinde teklifini iletecek. A milli forma ile çıktığı maçlarda gözlemcilerden tam not alan Ozan Kabak'ın bu üç takımdan birisine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olduğu süreçte sözleşmeye eklenen madde gereği Ozan Kabak, Bundesliga haricinde bir takıma giderse sarı kırmızılılar 750 bin euro kazanacak.