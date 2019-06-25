HABER /  SPOR

Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde

Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşinde

Özellikle Bundesliga ekipleri ile Serie A temsilcisi Milan, 2000 doğumlu genç yetenek için tekliflerini bir bir iletiyor. İlk olarak Almanya'nın son şampiyonu Bayern Münih, Ozan Kabak'ın menajerleriyle bir araya gelerek oyuncu için tekliflerini sundu.

Şampiyonlar Ligi arenasında da yeteneklerini sergileyen milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen bir diğer kulüp ise Milan. İtalya'nın dev kulübünün menajerleri hafta içinde Almanya'ya gelerek Ozan için tekliflerini iletti. Milano ekibinin yeni teknik direktörü Marco Giampaolo, Ozan'ın transferi için özel olarak ilgileniyor.

Stuttgart'ta gösterdiği etkileyici performans ile dikkatleri çeken 19 yaşındaki futbolcu için sırada bekleyen diğer takım ise Schalke 04. Gelecek sezon Ozan'ı kadrosunda görmeyi çok isteyen Gelsenkirchen ekibi de kısa süre içinde teklifini iletecek. A milli forma ile çıktığı maçlarda gözlemcilerden tam not alan Ozan Kabak'ın bu üç takımdan birisine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olduğu süreçte sözleşmeye eklenen madde gereği Ozan Kabak, Bundesliga haricinde bir takıma giderse sarı kırmızılılar 750 bin euro kazanacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de David Badia görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de David Badia görevinden ayrıldı
Eylemci İBB çalışanları işten mi çıkarılacak? Candaş Tolga Işık açıkladı
Eylemci İBB çalışanları işten mi çıkarılacak? Candaş Tolga Işık açıkladı
Yalova'da bir kadının karnından 10 kilogramlık kist çıktı
Yalova'da bir kadının karnından 10 kilogramlık kist çıktı
Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır
Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır
Melania Trump'ın iletişim direktörü Beyaz Saray Sözcüsü oluyor
Melania Trump'ın iletişim direktörü Beyaz Saray Sözcüsü oluyor
İngiltere'de bakteri 12 can aldı
İngiltere'de bakteri 12 can aldı
ÖNCEKİ HABERLER
TEMSA Romanya'da ihale kazandı
TEMSA Romanya'da ihale kazandı
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar
Siirt LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Siirt LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Amasya'da muavinin kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi
Amasya'da muavinin kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi
Steam yaz indirimi saat kaçta başlıyor 2019 oyun fiyatları
Steam yaz indirimi saat kaçta başlıyor 2019 oyun fiyatları
Gaziantep LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Gaziantep LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
İzmir'de darp ederek öldürdükleri kişinin cesedini yaktılar
İzmir'de darp ederek öldürdükleri kişinin cesedini yaktılar
"Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" sloganlı kısa filmin ikincisi hazırlatıldı.
"Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" sloganlı kısa filmin ikincisi hazırlatıldı.
Yorumlar