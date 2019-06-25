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Fenerbahçe'de David Badia görevinden ayrıldı

Fenerbahçe'de David Badia görevinden ayrıldı

Fenerbahçe Futbol Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia, kişisel sebeplerden ötürü görevinden ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol Altyapı Teknik Sorumlusu David Badia görevinden ayrıldığını duyurdu.

İspanyol teknik adam, sarı lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bir yıllık görev süresinde Fenerbahçe'ye faydalı olmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Geldiğimiz noktada kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce Barcelona altyapısında da çalışan 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, ülkemizde ilk olarak Antalyaspor altyapısının başına geçmiş, 2018 yazında Fenerbahçe Altyapı Koordinatörlüğü görevine getirilmişti.

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