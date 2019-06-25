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Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır

Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumaya kararlıyız." sözlerine yanıt verdi. Çipras, "Yunanistan'ın ya da Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal edecekler bilmelidir ki; bunun maliyeti büyük olacaktır." dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, eski Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas'ın cenazesine katılmak için ziyaret ettiği Lefkoşa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

Aleksis Çipras, Kıbrıs'taki Yunan Askeri Birliği'nde yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın bugün AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda dile getirdiği Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına değindi:

"Yunanistan tek başına değildir"

"Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan sesleniyorum. Ben kendime göre değil; uluslararası hukuk adına, Avrupa Birliği adına ve hukuk kurallarına saygılı olan uluslararası toplumun adına, mantıklı ve gerçekçi bir dil kullanarak konuşuyorum. Yunanistan tek başına değildir. Bölgedeki istikrarın ve barışın sütun taşlarından biridir.

"Gerek Yunanistan'ın gerekse Kıbrıs'ın egemenlik haklarını, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde korumakta kararlıyız."

"Türkiye'nin AB ilişkilerine büyük zarar verecektir"

Çipras aynı konuşmada, "Yunanistan'ın ya da Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal edecekler bilmelidir ki; bunun maliyeti büyük olacaktır. Türkiye'nin AB ilişkileri ile bölgedeki işbirliği olanaklarına büyük zarar verecektir" ifadesini kullandı.

Türkiye'ye bir de çağrıda bulunan Çipras, "Bölgede bile bile anlamsız sondajlar yaparak tahrik unsuru olan faaliyetlerinizden vazgeçin. Bu gibi faaliyetler gücünüzü değil; zafiyetinizi göstermektedir" diye konuştu.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, bugünkü konuşmada "Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin. Biz Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumaya kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Çipras ise geçtiğimiz günlerde Yunan basınına yaptığı açıklamalarında da "Yavuz" ve "Fatih" araştırma ve sondaj gemilerinin bölgedeki varlığından duyulan endişe için, "Yunan karasularında sondaj yapılmasına izin verilmeyeceğini, gerekli önlemlerin alındığını" söylemişti.

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