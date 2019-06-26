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Eylemci İBB çalışanları işten mi çıkarılacak?

Eylemci İBB çalışanları işten mi çıkarılacak?

Gazeteci Candaş Tolga Işık, seçim öncesi eylem yapıp bildiri okuyan İBB çalışanlarının durumunun ne olacağı sorusunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla açıkladı.

İBB seçimleri sonrası en çok merak edilen soruya Ekrem İmamoğlu cevap verdi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan İmamoğlu, kendisine yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapan İBB çalışanlarına yönelik bir tasarrufta bulunmayacağını söyledi.

Saraçhane’deki belediye binası önünde “Ekrem İmamoğlu karşıtı” miting düzenleyen İBB çalışanlarının, İmamoğlu'nun yeniden başkan seçilmesinin ardından ne yapacakları merak konusu olmuştu. Çalışanların işten çıkarılacağına yönelik iddialarda sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık twitterdan yaptığı açıklamayla Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir niyeti olmadığını aktardı. İşte Işık'ın konuya ilişkin atmış olduğu o twitler;

- ''Az önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştum. Seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personeli sordum, şöyle cevap verdi: "Benim hiçkimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul'a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum''

- ''Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var.”

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