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Ankara'da gece kulübüne silahlı saldırı: 3 yaralı

ANKARA'da, kimliği belirsiz kişilerce gece kulübünün içindekilere pompalı tüfekle ateş açıldı. Kurşunlara hedef olan iki işyeri çalışanı ile 1 müşteri yaralandı.

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Altındağ Anafartalar Mahallesi Çankırı Caddesi üzerinde bulunan gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübüne gelen kimliği belirsiz 4 kişi, pompalı tüfekle içerideki vatandaşların üzerine ateş etti.

Kurşun yağdırdılar

İş yerinin sorumlusu Yaşar D., güvenlik görevlisi Yunus D. ve kimliği belirlenemeyen 1 müşteri, açılan ateş sonucu yaralanırken saldırganlar, suç aleti pompalı tüfeği cadde üzerine atarak otomobille olay yerinden kaçtı. 3 yaralı ise gece kulübündeki vatandaşlar tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kovalamaca sonucu yakaladı

İhbar üzerine saldırganların peşine düşen polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili Turgut Özal Bulvarı üzerinde kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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