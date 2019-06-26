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Yıldırım grup toplantısından sonra bakın ne yapmış! Sarıkaya bombayı patlattı

Yıldırım grup toplantısından sonra bakın ne yapmış! Sarıkaya bombayı patlattı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yeni yazısında İstanbul seçiminde rakibi Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybeden AK Partili Binali Yıldırım'ın, "Asli işimize milletvekilliğine döndük. Sade milletvekiliyim artık" dediğini aktardı.

Muharrem Sarıkaya, "Yıldırım: Asıl işimi yapacağım, milletvekili olarak devam" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım seçim sonucu konusunda fazla konuşmak taraftarı değil. TBMM’deki Grup toplantısından çıktıktan sonra bir yandan yürüyüp, sohbet ettik" ifadesini kullandı.

Sarıkaya, Yıldırım'ın açıklamalarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

"Başını iki yana sallayıp sustu"

"Çevreden gelen, ‘Sen üzülme…’ diye sarılan, ‘Uğraştık ama olmadı…’ diye gönül almaya çalışan bakanlar, milletvekilleri, partililerin gönül alan cümleleri arasında sohbetimizi yaptık. Bir ara, ‘Ne diyorsunuz gelen bu tepkilere?’ dedim, bir şey söylemek istedi, ama hafif gülümseyerek başını iki yana sallayıp sustu.

"Söyleyecek bir şey yok"

Sonuca ilişkin olarak da sadece ‘Sonuç alındı… Nasip artık, söyleyecek bir şey yok, sonuç ortada’ demekle yetindi.

"Sade milletvekiliyim artık…"

Bu aşamada partide veya hükümette bir görev üstlenip üstlenmeyeceğini de sordum. Sesi kararlı bir tona dönüştü, ‘Sade milletvekiliyim’ dedi.

Devamını da şöyle getirdi: ‘Asli işimize milletvekilliğine döndük. Sade milletvekiliyim artık…’ Başka bir uğraş içinde olmadığını da vurguladı. Etrafımızı saran kalabalık moral aşılayan sözlerle çevresini sarıp yanımdan uzaklaştırdı.

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