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Şafak vakti FETÖ operasyonunda 37 gözaltı kararı

Şafak vakti FETÖ operasyonunda 37 gözaltı kararı

Adana’da Fetullahçı terör örgütü kapsamında yürütülen soruşturma hakkında gözaltı kararı çıkan 37 kişi şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı terör örgütü hakkında yürüttüğü soruşturmada 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda Fetullahçı terör örgütü olduğu ileri sürülen kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar arasında, atanamayan öğretmenler ile askeri okuldan atılan öğrencileri olduğu öğrenildi.

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