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Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak? Açıklama geldi

Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak? Açıklama geldi

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İstanbul seçimlerini kaybeden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kısa açıklamasını köşesine taşıdı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İstanbul seçimlerinde rakibi Ekrem İmamoğlu'na kaybeden AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım ile yaptıkları ayaküstü kısa sohbetin ayrıntılarını köşesinde paylaştı.

"Yıldırım: Asıl işimi yapacağım, milletvekili olarak devam" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım seçim sonucu konusunda fazla konuşmak taraftarı değil. TBMM’deki Grup toplantısından çıktıktan sonra bir yandan yürüyüp, sohbet ettik" ifadesini kullandı.

Sarıkaya, Yıldırım'ın açıklamalarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

"Çevreden gelen, ‘Sen üzülme…’ diye sarılan, ‘Uğraştık ama olmadı…’ diye gönül almaya çalışan bakanlar, milletvekilleri, partililerin gönül alan cümleleri arasında sohbetimizi yaptık.

Başını iki yana sallayıp sustu

Bir ara, ‘Ne diyorsunuz gelen bu tepkilere?’ dedim, bir şey söylemek istedi, ama hafif gülümseyerek başını iki yana sallayıp sustu. Sonuca ilişkin olarak da sadece ‘Sonuç alındı… Nasip artık, söyleyecek bir şey yok, sonuç ortada’ demekle yetindi.

‘Sade milletvekiliyim’

Bu aşamada partide veya hükümette bir görev üstlenip üstlenmeyeceğini de sordum. Sesi kararlı bir tona dönüştü, ‘Sade milletvekiliyim’ dedi. Devamını da şöyle getirdi: ‘Asli işimize milletvekilliğine döndük. Sade milletvekiliyim artık…’

Başka bir uğraş içinde olmadığını da vurguladı. Etrafımızı saran kalabalık moral aşılayan sözlerle çevresini sarıp yanımdan uzaklaştırdı."

Muharrem Sarıkaya'nın yazısının tamamı

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