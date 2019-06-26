HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Steam indirim kampanyası ne zaman bitiyor kaç gün sürecek?

Steam indirim kampanyası ne zaman bitiyor kaç gün sürecek?

Oyun tutkunlarının merakla beklediği Steam indirimleri Türkiye saati ile 25 Haziran akşamı saat 21.00'de başladı. Peki Steam yaz indirimi kampanyası kaç gün sürecek ne zaman bitecek? İşte Steam oyun yaz indirimi kapsamında olan oyunlar ve kampanya bitiş tarihi...

Oyun tutkunları tarafından her yıl büyük merak ve heyecanla beklenen 2019 Steam yaz indirimleriyle ilgili beklenen açıklama sosyal medyadan geldi. Steam database Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Steam 2019 yaz indirimleri 25 Haziran'da başladı..

Peki, Steam yaz indirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Oyun tutkunlarının bir numaralı adresi Steam'in artık bir gelenek haline gelen yaz indirim kampanyası bugün itibariyle başlıyor. Steam'ın her yıl düzenli olarak yaptığı yaz indirimleri, özellikle tatile giren öğrenciler tarafından ilgi görüyor. 2019 kış indirimleri aralık ayında başlamış, ocak ayının ilk haftasına kadar devam etmişti. Peki, Steam yaz indirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Türkiye Saati ile akşam saat 20.00'da başlayacak olan Steam yaz indirimleri iki hafta devam edecek.

PUBG STEAM YAZ İNDİRİMİNE GİRDİ Mİ?

Oyun severlerinin sıklıkla takip ettiği Steam yaz indirimlerinde dünyayı kasıp kuavuran PUBG'nin de indirime girip girmeyeceği merak konusu oldu. 9 Temmuz'a kadar devam edecek olan indirimlerde PUBG'nin de indirime girmesi sürpriz olabilir.

EN ÇOK SATAN OYUNLAR

Haftanın en çok satan oyunlarını sizler için derledik;

Mortal Kombat 11, My Friend Pedro, Ark Survival Evolve, Injustice 2, Mortal Kombat X, Injusice 2, Yakuza 0, FM19

SON DAKİKA HABERLERİ
MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama
MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama
Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı
Ayew'in golleri Gana'ya yetmedi
Ayew'in golleri Gana'ya yetmedi
Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: En az 10 ölü
Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: En az 10 ölü
İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu? sorusuna Kılıçdaroğlu'dan yanıt!
İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu? sorusuna Kılıçdaroğlu'dan yanıt!
Yıldırım grup toplantısından sonra bakın ne yapmış! Sarıkaya bombayı patlattı
Yıldırım grup toplantısından sonra bakın ne yapmış! Sarıkaya bombayı patlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da gece kulübüne silahlı saldırı: 3 yaralı
Ankara'da gece kulübüne silahlı saldırı: 3 yaralı
İran sonunda ABD'ye resti çekti: Kesin karşılık vereceğiz
İran sonunda ABD'ye resti çekti: Kesin karşılık vereceğiz
Kahramanmaraş LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Kahramanmaraş LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Gemlik Kaymakamı'nın iki oğlu bıçaklı kavgada yaralandı
Gemlik Kaymakamı'nın iki oğlu bıçaklı kavgada yaralandı
İngiltere'de bakteri 12 can aldı
İngiltere'de bakteri 12 can aldı
Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak? Açıklama geldi
Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak? Açıklama geldi
Amasya'da otobüs muavininden kız çocuğunu taciz!
Amasya'da otobüs muavininden kız çocuğunu taciz!
Mersin LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Mersin LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Yorumlar