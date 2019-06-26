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MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

MADO'dan sosyal medyada dolaşan videoyla ilgili açıklama

MADO, İstanbul'da bulunan bir şubelerinde yaşandığı iddia edilen ve cinsellik içeren görüntülerle ilgili olarak açıklama yaptı.

Sosyal medyada MADO'da çekildiği ortaya çıkan rezil video herkesi şoke etti. Dün sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan video ile ilgili olarak MADO, şunları kaydetti:

"Şu sıralar sosyal medyada MADO markası ile ilişkilendirilen ahlaksız ve bir o kadar da markamızı zedeleyici bir video paylaşılmaktadır. İstanbul’daki bir mekanda yaşanan olayın MADO’ya bağlı herhangi bir mağazada gerçekleşmediği ve kişilerin MADO ile hiçbir ilgisi olmadığının altını önemle çiziyoruz. Konuyla ilgili tek bağlantı, olayın geçtiği mekan ile aynı binada bulunmamızdır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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