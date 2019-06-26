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Adana'da film sahnelerini aratmayan banka soygunu

İhlas Haber Ajansı
Adana'da film sahnelerini aratmayan banka soygunu

ADANA'da film sahnelerini aratmayan bir banka soygunu meydana geldi. Para transferi yapan güvenlik görevlisi otomobile binerek kaçtı.

Adana’da bankalara para transferi yapan firmaya ait araca para yüklemesi yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin euro çalındı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kurumlar ve bankalar arasında para transferi yapan firmaya ait nakil aracına yüklenmek üzere, içerisinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuval hazırlandı. Para dolu çuvalları nakil aracına yüklemek için taşıyan güvenlik görevlisi, kendisini olay yerinde bekleyen bir otomobile binerek kaçtı. 

4 kişi gözaltında
İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soyguna karıştığı ileri sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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