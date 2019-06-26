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Volkan Demirel Fenerbahçe'deki hedefini açıkladı

Volkan Demirel Fenerbahçe'deki hedefini açıkladı

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, “Umarım kulübüm benimle tekrar anlaşır. Amacım 2 yıl daha sahada kalmak” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakıldıktan sonra teknik direktör Ersun Yanal’ın takıma gelmesiyle birlikte devre arasında takıma tekrar katılan Volkan Demirel’in sözleşmesi sezon sonunda bitmişti. Volkan’a yönetim, henüz yeni bir kontrat teklif etmedi.

Amacı 2 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak
Fanatik'in haberine göre; 38 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine yaptığı açıklamalarda ise “2 yıl daha Fenerbahçe’de oyuncu olarak kalmak ve takıma katkı sağlamak istiyorum. umarım kulübüm tekrar benimle masaya oturur. Zaten onlarla konuşmadan başka bir ekiple asla konuşmam. Amacım, 40 yaşına kadar eldivenleri elimden çıkarmamak” dediği öğrenildi.

Yanal kalmasını istiyor
Bu arada Ersun Yanal’ın yanı sıra takıma tekrar katılacak emre Belözoğlu’nun da Volkan’ın takımda kalmasını istediği konuşuluyor.

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