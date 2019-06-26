Bombayı Portekizliler patlattı! İki yıldız Fenerbahçe'de buluşacak

Marcelo'dan dönüş sinyali... Beşiktaş eski yıldızına yeniden kavuşabilir. Kartal, stoper arayışlarını sürdürürken Marcelo'yu kiralamak için harekete geçti. Brezilyalı yıldızın eşi ise sosyal medya hesabından, "Beşiktaş taraftarını özledik" diyerek kalp gönderdi. Bu gelişme de Marcelo'nun transfer ihtimalini güçlendirdi. |