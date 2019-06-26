Bombayı Portekizliler patlattı! İki yıldız Fenerbahçe'de buluşacak
Fenerbahçe, Bayern Münih'in 21 yaşındaki Portekizli orta sahası Renato Sanches'in peşinde. Bu iddiayı ortaya atan Portekiz'in A Bola gazetesi. Haberde, daha önce Benfica'da forma giyen Sanches-Fejsa ikilisinin sarı lacivertli ekipte yeniden buluşabileceği belirtildi.
Tetteh çıkarması... Galatasaraylı yöneticiler, Ganalı golcü için Çekya'ya gidiyor. Sarı Kırmızılılar, Benjamin Tetteh için resmi teklife hazırlanıyor. Sparta Prag forması giyen Ganalı oyuncu için kulübünden randevu alındı. İlk görüşme yarın yapılacak.
Chicharito ateşi yaktı... Galatasaray'ın renklerine bağlamaya çalıştığı 31 yaşındaki Meksikalı golcü Chicharito, transferi hakkında ilk kez konuştu. Daily Mail'e açıklamalar yapan yıldız futbolcu, "Menajerim bana uygun, büyük bir kulüp arıyor" dedi.
Marcelo'dan dönüş sinyali... Beşiktaş eski yıldızına yeniden kavuşabilir. Kartal, stoper arayışlarını sürdürürken Marcelo'yu kiralamak için harekete geçti. Brezilyalı yıldızın eşi ise sosyal medya hesabından, "Beşiktaş taraftarını özledik" diyerek kalp gönderdi. Bu gelişme de Marcelo'nun transfer ihtimalini güçlendirdi. |
Fenerbahçe, Bayern Münih'in 21 yaşındaki Portekizli orta sahası Renato Sanches'in peşinde. Bu iddiayı ortaya atan Portekiz'in A Bola gazetesi. Haberde, daha nöce Benfica'da forma giyen Sanches-Fejsa ikilisinin sarı lacivertli ekipte yeniden buluşabileceği belirtildi