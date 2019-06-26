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Fatih Terim'i çıldırtan fotoğraf! Görünce küplere bindi

Fatih Terim'i çıldırtan fotoğraf! Görünce küplere bindi

Adı Galatasaray ile anılan Yusuf Erdoğan'ın henüz resmi imzayı atmadan sarı-kırmızılı formayı giymesi teknik direktör Fatih Terim'i kızdırdı.

Spor Toto Süper Lig’den düşen Bursaspor’da yaprak dökümü devam ediyor. 2 sezon önce 1 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor’dan transfer edilen Yusuf Erdoğan, yeşil beyazlı kulüp ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

26 yaşındaki oyuncunu sarı-kırmızılı formayla çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı toplarken Florya'da ortalık karıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Yusuf Erdoğan'ın sarı-kırmızılı formayı giyip poz vermesine kızdı.

Askerlik sonrası imza
Bursaspor Kulübü’nde daha önceden birikmiş 2.4 milyon liralık alacağı bulunan genç futbolcu, buna yönelik ihtarname çekerken; ödemenin yapılmamasıyla birlikte serbest kaldı. Şu an vatani görevini yapan ve bu hafta tezkere alacak olan genç futbolcunun dönüşte Galatasaray'a imza atması bekleniyor. 

57 maçta 4 gol 7 asist
Bursaspor’da 57 maça çıkan Yusuf Erdoğan, 4 gol atıp 7 de asist kaydetti. Yeşil beyazlı kulüpteki ilk zamanlarında performansıyla tepki çeken genç futbolcu, daha sonrasındaki grafiğiyle birlikte ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olmuştu.

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