İstanbul'da genç kadın başına poşet geçirilerek öldürüldü

İSTANBUL'da Tacikistan uyruklu 34 yaşındaki kadın evinde ayakları bağlı ve kafasına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Tacikistan uyruklu bir kadın, ayaklarından bağlı kafasına siyah poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu.



Polisin yaptığı incelemenin ardından kadının boğazına siyah poşet geçirilip, başörtüsü ile boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, saat 04.20 sularında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Teyyareci Orhan sokaktaki 6 katlı bir binanın son katında meydana geldi.



Ayakları bağlı halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre ismi henüz belirlenemeyen 34 yaşındaki kadının arkadaşları eve geldi. Bu sırada kapının kırık olduğunu gören arkadaşları, şüphelenerek içeri girdi. Evin içine giren kadının arkadaşları, arkadaşlarının ayakları bağlı ve başına poşet geçirilmiş halde yerde hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



Poşet ve başörtüsüyle öldürüldü

Kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede, 34 yaşındaki kadının ayaklarının bir bezle bağlı olduğu, kollarında ve yüzünün çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu tespit ederken, boğazına geçirilen siyah poşet ve başörtüsü ile boğarak öldürüldüğünü belirledi.



Polis araştırma başlattı

Cinayetin, kim ya da kimler tarafından niçin işlendiği henüz belirlenemezken, polis sokaktaki diğer binalara ait güvenlik kamerası araştırması yaparak, çalışma başlattı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı.



Cinayetin, kim ya da kimler tarafından işlendiği henüz belirlenemezken, vahşice öldürülen kadının 34 yaşındaki Tacikistan uyruklu Fıruza Akhmedova olduğu bilgisine ulaşıldı